Иосиф (Макеев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф (Макеев)

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Мокий (Фёдоров)

Мать: Стефанида Стефанова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1799

Дочь: Евдокия Иосифова

Мать ребёнка: Наталия Петрова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Дочь: Харитина Иосифова

Мать ребёнка: Наталия Петрова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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