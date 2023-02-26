Иосиф (Макеев)
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Мокий (Фёдоров)
Мать: Стефанида Стефанова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1799
Дочь: Евдокия Иосифова
Мать ребёнка: Наталия Петрова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823
Дочь: Харитина Иосифова
Мать ребёнка: Наталия Петрова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно