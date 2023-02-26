Стефанида Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти06.11.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Иосиф (Макеев)
Отец ребёнка: Мокий (Фёдоров)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1794
Дочь: Ирина Мокиева
Отец ребёнка: Мокий (Фёдоров)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Анна Мокиева
Отец ребёнка: Мокий (Фёдоров)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1797
Сын: Вавила Мокиев
Отец ребёнка: Мокий (Фёдоров)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1801
Сын: Матвей Мокиев
Отец ребёнка: Мокий (Фёдоров)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1801
Сын: Фёдор Мокиев
Отец ребёнка: Мокий (Фёдоров)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокий (Фёдоров)
Смерть
06.11.1821
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.