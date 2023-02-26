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Стефанида Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

06.11.1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Иосиф (Макеев)

Отец ребёнка: Мокий (Фёдоров)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.04.1794

Дочь: Ирина Мокиева

Отец ребёнка: Мокий (Фёдоров)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Анна Мокиева

Отец ребёнка: Мокий (Фёдоров)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1797

Сын: Вавила Мокиев

Отец ребёнка: Мокий (Фёдоров)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1801

Сын: Матвей Мокиев

Отец ребёнка: Мокий (Фёдоров)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1801

Сын: Фёдор Мокиев

Отец ребёнка: Мокий (Фёдоров)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокий (Фёдоров)

Смерть
06.11.1821
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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