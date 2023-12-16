Бабичев Павел Дамианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
11.01.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Федосий Ефимович Белокур
Рождение ребёнка
19.07.1884 ст.
Сын: Бабичев Александр Павлович
Мать ребёнка: Бабиченко Мария Павловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GY-2?i=332&cc=3511744&cat=1008700&personaUrl=/ark:/61903/1:1:6X3T-GMJM
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабиченко Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно