Бабичев Павел Дамианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабичев Павел Дамианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.01.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Федосий Ефимович Белокур
Рождение ребёнка
19.07.1884 ст.

Сын: Бабичев Александр Павлович

Мать ребёнка: Бабиченко Мария Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GY-2?i=332&cc=3511744&cat=1008700&personaUrl=/ark:/61903/1:1:6X3T-GMJM
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабиченко Мария Павловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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