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Бабиченко Иван Павлович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.07.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1874 ст.

Отец: Бабичев Павел Дамианович

Мать: Бабиченко Мария Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XC-X?i=683&cc=3511744
Крещение
18.07.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
13.02.1894 ст.

Жена: Бабиченко Ирина Трофимовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
05.10.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Денис Андреевич Иванов
Рождение ребёнка
25.04.1897 ст.

Сын: Бабиченко Василий Иванович

Мать ребёнка: Бабиченко Ирина Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-5?i=145&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.05.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Мавра Антоновна Антошенко
Рождение ребёнка
01.12.1899 ст.

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Бабиченко Ирина Трофимовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
02.01.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Татьяна Алексеевна Антошенко
Рождение ребёнка
03.09.1902 ст.

Сын: Бабиченко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бабиченко Ирина Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSQ-L?i=568&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.02.1904 ст.

Дочь: Бабичева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бабиченко Ирина Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQH-R?i=786&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.03.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Дарья Андреевна Иванова
Рождение ребёнка
13.08.1905 ст.

Сын: Бабиченко Демид Иванович

Мать ребёнка: Бабиченко Ирина Трофимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9X-1?i=741&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
24.09.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Сергей Алексеевич Антошенко
Рождение ребёнка
?.07.1908

Дочь: Бабичева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабиченко Юлиания Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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