Бабиченко Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения17.07.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1874 ст.
Отец: Бабичев Павел Дамианович
Мать: Бабиченко Мария Павловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XC-X?i=683&cc=3511744
Крещение
18.07.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
13.02.1894 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
05.10.1896 ст.
Денис Андреевич Иванов
Рождение ребёнка
25.04.1897 ст.
Сын: Бабиченко Василий Иванович
Мать ребёнка: Бабиченко Ирина Трофимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-5?i=145&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.05.1898 ст.
Мавра Антоновна Антошенко
Рождение ребёнка
01.12.1899 ст.
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Бабиченко Ирина Трофимовна
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
02.01.1900 ст.
Татьяна Алексеевна Антошенко
Рождение ребёнка
03.09.1902 ст.
Сын: Бабиченко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Бабиченко Ирина Трофимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSQ-L?i=568&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.02.1904 ст.
Дочь: Бабичева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Бабиченко Ирина Трофимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQH-R?i=786&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
07.03.1905 ст.
Дарья Андреевна Иванова
Рождение ребёнка
13.08.1905 ст.
Мать ребёнка: Бабиченко Ирина Трофимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9X-1?i=741&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
24.09.1905 ст.
Сергей Алексеевич Антошенко
Рождение ребёнка
?.07.1908
Дочь: Бабичева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабиченко Юлиания Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно