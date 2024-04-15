Бабичева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1908
Дата смерти22.07.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
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Комментарий
Похороны
23.06.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
Рождение
?.07.1908
Отец: Бабиченко Иван Павлович
Смерть
22.07.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFV-Y?i=315&cc=3511744&cat=1008700