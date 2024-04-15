Бабичева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабичева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1908

Дата смерти

22.07.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Похороны
23.06.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
Рождение
?.07.1908

Отец: Бабиченко Иван Павлович

Мать: не указана

Смерть
22.07.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSFV-Y?i=315&cc=3511744&cat=1008700
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