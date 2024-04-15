Бабиченко Демьян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабиченко Демьян Иванович

Бабиченко Демьян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бабиченко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1845

Сын: Бабичев Павел Дамианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Демьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1849

Сын: Бабиченко Трофим Дамианович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
06.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Пелагея Михайловна Андрияш
Восприемник
09.05.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Христофор Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
16.09.1877 ст.

Сын: Бабиченко Михаил Дамианович

Мать ребёнка: Бабиченко Агафья Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNH?i=920&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабиченко Варвара Авраамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабиченко Агафья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close