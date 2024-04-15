Бабиченко Демьян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Бабиченко Иван
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1845
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Демьяновна
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1849
Сын: Бабиченко Трофим Дамианович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
06.10.1863 ст.
Пелагея Михайловна Андрияш
Восприемник
09.05.1867 ст.
Христофор Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
16.09.1877 ст.
Сын: Бабиченко Михаил Дамианович
Мать ребёнка: Бабиченко Агафья Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNH?i=920&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно