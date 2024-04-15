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Бабичев Александр Павлович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

19.07.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1842 и 1845 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1884 ст.

Отец: Бабичев Павел Дамианович

Мать: Бабиченко Мария Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GY-2?i=332&cc=3511744&cat=1008700&personaUrl=/ark:/61903/1:1:6X3T-GMJM
Крещение
19.07.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
17.09.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Доримедонт Александрович Или Ефимович Филатов Или Бабиченко
Смерть
Неизвестно
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