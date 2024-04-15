Бабичев Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения19.07.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.07.1884 ст.
Отец: Бабичев Павел Дамианович
Мать: Бабиченко Мария Павловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GY-2?i=332&cc=3511744&cat=1008700&personaUrl=/ark:/61903/1:1:6X3T-GMJM
Крещение
19.07.1884 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
17.09.1900 ст.
Доримедонт Александрович Или Ефимович Филатов Или Бабиченко
Смерть
Неизвестно