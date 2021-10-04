Алексеева (Пузанова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Пузанова) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1941

Дата смерти

04.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1941

Отец: Пузанов Василий Константинович

Мать: Пузанова Елена Степановна

Рождение ребёнка
09.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
21.05.1969

Сын: Алексеев Вадим Валерьевич

Отец ребёнка: Алексеев Валерий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Валерий Анатольевич

Смерть
04.10.2021
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