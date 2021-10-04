Алексеева (Пузанова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1941
Дата смерти04.10.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1941
Рождение ребёнка
09.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
21.05.1969
Сын: Алексеев Вадим Валерьевич
Отец ребёнка: Алексеев Валерий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.2021