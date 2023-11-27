Пузанов Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пузанов Константин Павлович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1938
Дочь: Лазарева Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Пузанова Елена Степановна
Рождение ребёнка
04.04.1941
Дочь: Алексеева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Пузанова Елена Степановна
Рождение ребёнка
24.08.1946
Сын: Пузанов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Пузанова Елена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно