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Пузанов Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пузанов Константин Павлович

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1938

Дочь: Лазарева Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Пузанова Елена Степановна

Рождение ребёнка
04.04.1941

Дочь: Алексеева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Пузанова Елена Степановна

Рождение ребёнка
24.08.1946

Сын: Пузанов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Пузанова Елена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузанова Елена Степановна

Смерть
Неизвестно
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