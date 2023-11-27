Пузанова (Борисова) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова (Борисова) Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1913

Дата смерти

28.12.1990

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1913

Отец: Борисов Степан Гаврилович

Мать: Борисова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
29.11.1938

Дочь: Лазарева Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Пузанов Василий Константинович

Рождение ребёнка
04.04.1941

Дочь: Алексеева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Пузанов Василий Константинович

Рождение ребёнка
24.08.1946

Сын: Пузанов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Пузанов Василий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Василий Константинович

Смерть
28.12.1990
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