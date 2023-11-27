Пузанова (Борисова) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1913
Дата смерти28.12.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1913
Рождение ребёнка
29.11.1938
Дочь: Лазарева Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Пузанов Василий Константинович
Рождение ребёнка
04.04.1941
Дочь: Алексеева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Пузанов Василий Константинович
Рождение ребёнка
24.08.1946
Сын: Пузанов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Пузанов Василий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1990