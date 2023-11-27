Алексеев Валерий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Валерий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1969 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.1969

Сын: Алексеев Вадим Валерьевич

Мать ребёнка: Алексеева Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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