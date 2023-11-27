Алексеев Валерий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.1969
Сын: Алексеев Вадим Валерьевич
Мать ребёнка: Алексеева Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно