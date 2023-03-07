Корнеев Пётр Филиппович
Место рождения
Дата рождения29.06.1886
Дата смерти04.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1886
Бракосочетание
10.11.1910
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1911
Мать ребёнка: Корнеева Татьяна Федоровна
Демидов Смоленской области
Рождение ребёнка
04.01.1913
Мать ребёнка: Корнеева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
30.01.1915
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Корнеева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
17.01.1917
Дочь: Проявкина Александра Петровна
Мать ребёнка: Корнеева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
30.09.1920
Дочь: Довыдовская Надежда Петровна
Мать ребёнка: Корнеева Татьяна Федоровна
г.Демидов Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Корнеева Татьяна Федоровна
Демидов Смоленской области
Работа или профессия
Неизвестно
занимался извозничеством
Образование
Неизвестно
3 класса приходской школы
Смерть
04.01.1938
Демидов Смоленской области
Причина смерти: расстрелян
Похороны
Неизвестно
где-то в Демидове Смоленской области