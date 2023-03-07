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Корнеев Пётр Филиппович

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.06.1886

Дата смерти

04.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1886

Отец: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев

Мать: Корнеева - Ксензова Екатерина Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1910

Жена: Корнеева Татьяна Федоровна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1911

Сын: Корнеев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Корнеева Татьяна Федоровна

Демидов Смоленской области
Рождение ребёнка
04.01.1913

Сын: Корнеев Иван Петрович

Мать ребёнка: Корнеева Татьяна Федоровна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1915

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Корнеева Татьяна Федоровна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1917

Дочь: Проявкина Александра Петровна

Мать ребёнка: Корнеева Татьяна Федоровна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1920

Дочь: Довыдовская Надежда Петровна

Мать ребёнка: Корнеева Татьяна Федоровна

г.Демидов Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Корнеев Николай Петрович

Мать ребёнка: Корнеева Татьяна Федоровна

Демидов Смоленской области
Работа или профессия
Неизвестно
занимался извозничеством
Образование
Неизвестно
3 класса приходской школы
Смерть
04.01.1938
Демидов Смоленской области
Причина смерти: расстрелян
Похороны
Неизвестно
где-то в Демидове Смоленской области
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