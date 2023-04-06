Корнеева (Цырочкина) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Цырочкина) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Цырочкин Федор Кононович

Мать: Цырочкина Марфа Ивановна

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1910

Муж: Корнеев Пётр Филиппович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1911

Сын: Корнеев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Филиппович

Демидов Смоленской области
Рождение ребёнка
04.01.1913

Сын: Корнеев Иван Петрович

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Филиппович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.01.1915

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Филиппович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1917

Дочь: Проявкина Александра Петровна

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Филиппович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1920

Дочь: Довыдовская Надежда Петровна

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Филиппович

г.Демидов Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Корнеев Николай Петрович

Отец ребёнка: Корнеев Пётр Филиппович

Демидов Смоленской области
Смерть
1940
Демидов Смоленской области
Похороны
Неизвестно
Демидов Смоленской области
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