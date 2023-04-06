Корнеева (Цырочкина) Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Цырочкин Федор Кононович
Мать: Цырочкина Марфа Ивановна
Бракосочетание
10.11.1910
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1911
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Филиппович
Демидов Смоленской области
Рождение ребёнка
04.01.1913
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Филиппович
Рождение ребёнка
30.01.1915
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Филиппович
Рождение ребёнка
17.01.1917
Дочь: Проявкина Александра Петровна
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Филиппович
Рождение ребёнка
30.09.1920
Дочь: Довыдовская Надежда Петровна
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Филиппович
г.Демидов Смоленской обл.
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Корнеев Пётр Филиппович
Демидов Смоленской области
Смерть
1940
Демидов Смоленской области
Похороны
Неизвестно
Демидов Смоленской области