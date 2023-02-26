Корнеев Михаил Петрович
Место рожденияДемидов Смоленской области
Дата рождения?.11.1911
Дата смерти05.11.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1911
Демидов Смоленской области
Рождение ребёнка
24.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Галина (Агафья) Спиридоновна
Демидов
Военная награда
16.08.1944
Медаль «За отвагу»
Военная служба
1944
Место призыва Толочинский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Толочинский р-н
Военная награда
06.03.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Галина (Агафья) Спиридоновна
Демидов Смоленской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1971
Демидов Смоленской области
Похороны
Неизвестно
Демидов Смоленской области