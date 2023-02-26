Корнеев Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Михаил Петрович

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Место рождения

Демидов Смоленской области

Дата рождения

?.11.1911

Дата смерти

05.11.1971

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1911

Отец: Корнеев Пётр Филиппович

Мать: Корнеева Татьяна Федоровна

Демидов Смоленской области
Рождение ребёнка
24.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Галина (Агафья) Спиридоновна

Демидов
Военная награда
16.08.1944
Медаль «За отвагу»
Военная служба
1944
Место призыва Толочинский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл., Толочинский р-н
Военная награда
06.03.1945
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Галина (Агафья) Спиридоновна

Демидов Смоленской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Галина (Агафья) Спиридоновна

Смерть
05.11.1971
Демидов Смоленской области
Похороны
Неизвестно
Демидов Смоленской области
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