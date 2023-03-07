Корнеева - Ксензова (Шейкина) Екатерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева - Ксензова (Шейкина) Екатерина Дмитриева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Шекин (щекин)(он Шейкин) - Зарянкин Дмитрий Гаврилов

Мать: Шекина (щекина) Зарянкина Гликерия Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1885

Муж: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1886

Сын: Корнеев Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1888

Дочь: Ефросиния Филиппова

Отец ребёнка: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1890

Дочь: Устиния Филиппова

Отец ребёнка: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1891

Сын: Корнеев Спиридон Филиппов

Отец ребёнка: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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