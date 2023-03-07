Корнеева - Ксензова (Шейкина) Екатерина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Шекин (щекин)(он Шейкин) - Зарянкин Дмитрий Гаврилов
Бракосочетание
23.01.1885
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1886
Отец ребёнка: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев
Рождение ребёнка
24.09.1888
Дочь: Ефросиния Филиппова
Отец ребёнка: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев
Рождение ребёнка
28.09.1890
Дочь: Устиния Филиппова
Отец ребёнка: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев
Рождение ребёнка
12.12.1891
Сын: Корнеев Спиридон Филиппов
Отец ребёнка: Корнеев - Ксензов Филипп Васильев
Смерть
Неизвестно