Вдовина (Суховская) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Бракосочетание
27.09.1896 ст.
Воскресенский кафедральный собор №-58 Поручители по жениху были: Макаров Карп Михайлович - отставной Унтер-офицер из крестьян села Ташла Перышкин Павел Алексеевич - крестьянин из д.Лашино, Московской ... Показать все
Смерть
Неизвестно