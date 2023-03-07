Вдовина (Суховская) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовина (Суховская) Евдокия Стефановна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Суховский Степан Никитич

Мать: Суховская Устинья Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
27.09.1896 ст.

Муж: Вдовин Пётр Фёдорович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-58 Поручители по жениху были: Макаров Карп Михайлович - отставной Унтер-офицер из крестьян села Ташла Перышкин Павел Алексеевич - крестьянин из д.Лашино, Московской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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