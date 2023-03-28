Вдовин Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения09.09.1874 ст.
Дата смертиОколо 28.06.1936
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1874 ст.
Отец: Вдовин Фёдор Николаевич
Мать: Вдовина Ольга Ивановна
№-81м
Крещение
12.09.1874 ст.
Воскресенский кафедральный собор Крестные родители: Вдовин Дмитрий Степанович - крестьянин Овсянникова Анастасия Аверьяновна - Самарская мещанка
Бракосочетание
27.09.1896 ст.
Воскресенский кафедральный собор №-58 Поручители по жениху были: Макаров Карп Михайлович - отставной Унтер-офицер из крестьян села Ташла Перышкин Павел Алексеевич - крестьянин из д.Лашино, Московской ... Показать все
Смерть
Около 28.06.1936