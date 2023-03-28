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Вдовин Пётр Фёдорович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

09.09.1874 ст.

Дата смерти

Около 28.06.1936

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1874 ст.

Отец: Вдовин Фёдор Николаевич

Мать: Вдовина Ольга Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
№-81м
Крещение
12.09.1874 ст.
Воскресенский кафедральный собор Крестные родители: Вдовин Дмитрий Степанович - крестьянин Овсянникова Анастасия Аверьяновна - Самарская мещанка
Бракосочетание
27.09.1896 ст.

Жена: Вдовина (Суховская) Евдокия Стефановна

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-58 Поручители по жениху были: Макаров Карп Михайлович - отставной Унтер-офицер из крестьян села Ташла Перышкин Павел Алексеевич - крестьянин из д.Лашино, Московской ... Показать все
Смерть
Около 28.06.1936

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