Суховская (Махонина) Устинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махонин Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
1869 ст.
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Суховский Александр Степанович
Отец ребёнка: Суховский Степан Никитич
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Вдовина Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Суховский Степан Никитич
Смерть
Неизвестно