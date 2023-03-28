Суховская (Махонина) Устинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховская (Махонина) Устинья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махонин Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
1869 ст.

Муж: Суховский Степан Никитич

Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Суховский Александр Степанович

Отец ребёнка: Суховский Степан Никитич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Вдовина Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Суховский Степан Никитич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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