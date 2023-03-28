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Суховский Степан (Стефан) Никитич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Суховский Никита

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
1869 ст.

Жена: Суховская (Махонина) Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Суховский Александр Степанович

Мать ребёнка: Суховская (Махонина) Устинья Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Вдовина (Суховская) Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Суховская (Махонина) Устинья Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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