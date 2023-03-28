Суховский Степан (Стефан) Никитич
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: Суховский Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
1869 ст.
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Суховский Александр Степанович
Мать ребёнка: Суховская (Махонина) Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Вдовина (Суховская) Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Суховская (Махонина) Устинья Николаевна
Смерть
Неизвестно