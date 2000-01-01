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Гоголев Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1880

Дочь: Василиса Петрова

Мать ребёнка: Гоголева Ирина Михайлова

Марфино, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Роман Петрович

Мать ребёнка: Гоголева Феодора Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Ирина Михайлова

Смерть
Неизвестно
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