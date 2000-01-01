Гоголев Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1880
Дочь: Василиса Петрова
Мать ребёнка: Гоголева Ирина Михайлова
Марфино, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гоголева Феодора Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоголева Ирина Михайлова
Смерть
Неизвестно