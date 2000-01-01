Гоголев Роман Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Роман Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

Дети

1892 г.р.
1904 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гоголев Пётр Иванович

Мать: Гоголева Феодора Михайловна

Рождение ребёнка
18.10.1892

Сын: Гоголев Иван Романович

Мать ребёнка: Гоголева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1904

Сын: Гоголев Максим Романович

Мать ребёнка: Гоголева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Акилина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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