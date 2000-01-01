Гоголев Роман Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гоголев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1892
Мать ребёнка: Гоголева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1904
Мать ребёнка: Гоголева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гоголева Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гоголева Акилина Ивановна
Смерть
Неизвестно