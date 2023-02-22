Гоголев Иван Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоголев Иван Романович

Гоголев Иван Романович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1892

Дата смерти

22.01.1949

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Жена

1891 г.р.

Дети

1911 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1892

Отец: Гоголев Роман Петрович

Мать: Гоголева Акилина Ивановна

Бракосочетание
18.10.1910

Жена: Гоголева Александрия Матвеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гоголев Василий Иванович

Мать ребёнка: Гоголева Александрия Матвеевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Гоголев Александр Иванович

Мать ребёнка: Гоголева Александрия Матвеевна

Рождение ребёнка
15.10.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Александрия Матвеевна

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Александрия Матвеевна

Рождение ребёнка
01.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Александрия Матвеевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Александрия Матвеевна

Смерть
22.01.1949
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close