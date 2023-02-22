Гоголев Иван Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1892
Дата смерти22.01.1949
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1892
Отец: Гоголев Роман Петрович
Бракосочетание
18.10.1910
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Гоголева Александрия Матвеевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гоголев Александр Иванович
Мать ребёнка: Гоголева Александрия Матвеевна
Рождение ребёнка
15.10.1921
Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1926
Рождение ребёнка
01.02.1929
Рождение ребёнка
1934
Смерть
22.01.1949