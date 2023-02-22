Гоголева (Гоголев) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоголева (Гоголев) Акилина Ивановна

Гоголева (Гоголев) Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
1904 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1892

Сын: Гоголев Иван Романович

Отец ребёнка: Гоголев Роман Петрович

Рождение ребёнка
21.07.1904

Сын: Гоголев Максим Романович

Отец ребёнка: Гоголев Роман Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоголев Роман Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоголев Роман Петрович