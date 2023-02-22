Гоголева Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1865
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Гоголев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1871
Отец ребёнка: Гоголев Пётр Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1880
Дочь: Василиса Петрова
Отец ребёнка: Гоголев Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно