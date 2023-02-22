Гоголева Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева Ирина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1865

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Гоголев Пётр Иванович

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.12.1871

Сын: Гоголев Ефим Петрович

Отец ребёнка: Гоголев Пётр Иванович

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1880

Дочь: Василиса Петрова

Отец ребёнка: Гоголев Пётр Иванович

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголев Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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