Гоголева Ксения Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Гоголев Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Гоголев Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Гоголев Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гоголев Ефим Иванов
Отец ребёнка: Гоголев Иван Ефимов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Гоголев Иван Ефимов
Смерть
Неизвестно