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Гоголева Ксения Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Гоголев Иван Ефимов

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Гоголев Василий Иванович

Отец ребёнка: Гоголев Иван Ефимов

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гоголев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Гоголев Иван Ефимов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Гоголев Ефим Иванов

Отец ребёнка: Гоголев Иван Ефимов

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Гоголев Николай Иванов

Отец ребёнка: Гоголев Иван Ефимов

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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