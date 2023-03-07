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Гоголев Василий Иванович

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Место рождения

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

11.12.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Гоголев Иван Ефимов

Мать: Гоголева Ксения Фролова

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Гоголева Дарья Алексеева

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.11.1865

Сын: Гоголев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гоголева Дарья Алексеева

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1867

Сын: Гоголев Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Гоголева Дарья Алексеева

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.07.1870

Сын: Гоголев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гоголева Дарья Алексеева

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Дарья Алексеева

Смерть
11.12.1904
Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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