Гоголев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти11.12.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Гоголев Иван Ефимов
Мать: Гоголева Ксения Фролова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Гоголева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
21.11.1865
Сын: Гоголев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Гоголева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
20.02.1867
Сын: Гоголев Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Гоголева Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
19.07.1870
Мать ребёнка: Гоголева Дарья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоголева Дарья Алексеева
Смерть
11.12.1904