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Гоголев Иван Васильевич

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Место рождения

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.07.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1901

Мать ребёнка: Гоголева Акулина Васильева

Рождение ребёнка
15.?.1902

Мать ребёнка: Гоголева Акулина Васильева

Рождение ребёнка
26.01.1904

Сын: Гоголев Осип (Иосиф) Иванович

Мать ребёнка: Гоголева Акулина Васильева

Рождение ребёнка
26.03.1909

Мать ребёнка: Гоголева Акулина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Акулина Васильева

Смерть
Неизвестно
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