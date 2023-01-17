Гоголев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1901
Рождение ребёнка
15.?.1902
Рождение ребёнка
26.01.1904
Сын: Гоголев Осип (Иосиф) Иванович
Мать ребёнка: Гоголева Акулина Васильева
Рождение ребёнка
26.03.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно