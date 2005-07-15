Гоголев Осип (Иосиф) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1904
Дата смерти18.02.1971
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1904
Рождение ребёнка
25.02.1937
Сын: Гоголев Александр Иосифович
Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.07.1943
Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.09.1947
Сын: Гоголев Валентин Осипович
Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.02.1951
Дочь: Рубанова Анастасия Осиповна
Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна
Марфино, Сосновский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
Около 1956
Дочь: Мозжалова Мария Осиповна
Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоголев Анатолий Иосифович
Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна
Смерть
18.02.1971