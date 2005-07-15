Гоголев Осип (Иосиф) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Осип (Иосиф) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1904

Дата смерти

18.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1904

Отец: Гоголев Иван Васильевич

Мать: Гоголева Акулина Васильева

Рождение ребёнка
25.02.1937

Сын: Гоголев Александр Иосифович

Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.07.1943

Сын: Гоголев Фёдор Осипович

Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.09.1947

Сын: Гоголев Валентин Осипович

Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.02.1951

Дочь: Рубанова Анастасия Осиповна

Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна

Марфино, Сосновский район, Горьковская область
Рождение ребёнка
Около 1956

Дочь: Мозжалова Мария Осиповна

Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Юрий Иосифович

Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Анатолий Иосифович

Мать ребёнка: Гоголева Зиновья Фёдоровна

Смерть
18.02.1971
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