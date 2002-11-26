Гоголев Анатолий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Анатолий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гоголев Осип (Иосиф) Иванович

Мать: Гоголева Зиновья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Гоголева Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Клавдия

Смерть
Неизвестно
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