Гоголев Юрий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголев Юрий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гоголев Осип (Иосиф) Иванович

Мать: Гоголева Зиновья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Нина

Развод
Неизвестно

Жена: Гоголева Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Павлина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоголева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоголева Нина

Смерть
Неизвестно
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