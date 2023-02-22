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Гоголева Дарья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Гоголев Василий Иванович

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.11.1865

Сын: Гоголев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гоголев Василий Иванович

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1867

Сын: Гоголев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Гоголев Василий Иванович

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.07.1870

Сын: Гоголев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гоголев Василий Иванович

Марфино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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