Гоголева Дарья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Гоголев Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1865
Сын: Гоголев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гоголев Василий Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1867
Сын: Гоголев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Гоголев Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1870
Отец ребёнка: Гоголев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно