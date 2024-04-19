Береснева (Зыкина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснева (Зыкина) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

21.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Зыкин Тимофей

Мать: Зыкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Береснев Николай

Отец ребёнка: Береснев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Береснев Дмитрий

Рождение ребёнка
1913

Сын: Береснев Григорий

Отец ребёнка: Береснев Дмитрий

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Шаркунов (Береснева) Наталья

Отец ребёнка: Береснев Дмитрий

Рождение ребёнка
1926

Сын: Береснев Леонид

Отец ребёнка: Береснев Дмитрий

Рождение ребёнка
24.02.1929

Дочь: Смирнова (Береснева) Лидия

Отец ребёнка: Береснев Дмитрий

Рождение ребёнка
10.02.1932

Сын: Береснев Евгений

Отец ребёнка: Береснев Дмитрий

Смерть
21.12.1974

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