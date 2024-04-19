Береснева (Зыкина) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти21.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Зыкин Тимофей
Мать: Зыкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Николай
Отец ребёнка: Береснев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Береснев Дмитрий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Береснев Григорий
Отец ребёнка: Береснев Дмитрий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Шаркунов (Береснева) Наталья
Отец ребёнка: Береснев Дмитрий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Береснев Леонид
Отец ребёнка: Береснев Дмитрий
Рождение ребёнка
24.02.1929
Дочь: Смирнова (Береснева) Лидия
Отец ребёнка: Береснев Дмитрий
Рождение ребёнка
10.02.1932
Сын: Береснев Евгений
Отец ребёнка: Береснев Дмитрий
Смерть
21.12.1974