Зыкин Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыкин Василий
Мать ребёнка: Зыкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыкин Яков
Мать ребёнка: Зыкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыкин Николай
Мать ребёнка: Зыкина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкина ?
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Береснева (Зыкина) Ксения
Мать ребёнка: Зыкина ?
Смерть
Неизвестно