Зыкин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкин Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыкин Василий

Мать ребёнка: Зыкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыкин Яков

Мать ребёнка: Зыкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыкин Николай

Мать ребёнка: Зыкина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкина ?

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Береснева (Зыкина) Ксения

Мать ребёнка: Зыкина ?

Смерть
Неизвестно

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