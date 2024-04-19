Зыкина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыкин Василий

Отец ребёнка: Зыкин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыкин Яков

Отец ребёнка: Зыкин Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыкин Николай

Отец ребёнка: Зыкин Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Тимофей

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Береснева (Зыкина) Ксения

Отец ребёнка: Зыкин Тимофей

Смерть
Неизвестно

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