Зыкина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыкин Василий
Отец ребёнка: Зыкин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыкин Яков
Отец ребёнка: Зыкин Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыкин Николай
Отец ребёнка: Зыкин Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыкин Тимофей
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Береснева (Зыкина) Ксения
Отец ребёнка: Зыкин Тимофей
Смерть
Неизвестно