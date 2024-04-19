Береснев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Береснев Сергей
Мать: Береснев Соломонида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Николай
Мать ребёнка: Береснева (Зыкина) Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Береснев Григорий
Мать ребёнка: Береснева (Зыкина) Ксения
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Шаркунов (Береснева) Наталья
Мать ребёнка: Береснева (Зыкина) Ксения
Рождение ребёнка
1926
Сын: Береснев Леонид
Мать ребёнка: Береснева (Зыкина) Ксения
Рождение ребёнка
24.02.1929
Дочь: Смирнова (Береснева) Лидия
Мать ребёнка: Береснева (Зыкина) Ксения
Рождение ребёнка
10.02.1932
Сын: Береснев Евгений
Мать ребёнка: Береснева (Зыкина) Ксения
Смерть
1948