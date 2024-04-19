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Береснев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Береснев Сергей

Мать: Береснев Соломонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Береснев Николай

Мать ребёнка: Береснева (Зыкина) Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Береснева (Зыкина) Ксения

Рождение ребёнка
1913

Сын: Береснев Григорий

Мать ребёнка: Береснева (Зыкина) Ксения

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Шаркунов (Береснева) Наталья

Мать ребёнка: Береснева (Зыкина) Ксения

Рождение ребёнка
1926

Сын: Береснев Леонид

Мать ребёнка: Береснева (Зыкина) Ксения

Рождение ребёнка
24.02.1929

Дочь: Смирнова (Береснева) Лидия

Мать ребёнка: Береснева (Зыкина) Ксения

Рождение ребёнка
10.02.1932

Сын: Береснев Евгений

Мать ребёнка: Береснева (Зыкина) Ксения

Смерть
1948

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