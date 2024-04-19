Смирнова (Береснева) Лидия
Место рожденияКировская область, Даровской район, д. Нижняя Бобровщина
Дата рождения24.02.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1929
Отец: Береснев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) ?
Отец ребёнка: Смирнов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Павел
Рождение ребёнка
12.11.1961
Сын: Смирнов Юра
Отец ребёнка: Смирнов Павел
Смерть
Неизвестно