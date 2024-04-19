Смирнова (Береснева) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Береснева) Лидия

Место рождения

Кировская область, Даровской район, д. Нижняя Бобровщина

Дата рождения

24.02.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1929

Отец: Береснев Дмитрий

Мать: Береснева (Зыкина) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) ?

Отец ребёнка: Смирнов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Павел

Рождение ребёнка
12.11.1961

Сын: Смирнов Юра

Отец ребёнка: Смирнов Павел

Смерть
Неизвестно

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