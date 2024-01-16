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Колосов Владимир Кирьякович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Колосов Кирьяк Степанович

Мать: Маремьяна Михайловна

Рождение ребёнка
12.05.1884

Сын: Колосов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Колосова Анна Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1885

Сын: Колосов Семён Владимирович

Мать ребёнка: Колосова Анна Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Симеон, Запись в МК 1885 г. Воспреемник 0 д. Княжой крестьянин Василий Андреев Голыгин
Рождение ребёнка
1892

Сын: Колосов Василий Владимирович

Мать ребёнка: Колосова Анна Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Манефа Владимировна

Мать ребёнка: Колосова Анна Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Анна Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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