Колосов Владимир Кирьякович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Колосов Кирьяк Степанович
Мать: Маремьяна Михайловна
Рождение ребёнка
12.05.1884
Сын: Колосов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Колосова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1885
Сын: Колосов Семён Владимирович
Мать ребёнка: Колосова Анна Ивановна
Симеон, Запись в МК 1885 г. Воспреемник 0 д. Княжой крестьянин Василий Андреев Голыгин
Рождение ребёнка
1892
Сын: Колосов Василий Владимирович
Мать ребёнка: Колосова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Манефа Владимировна
Мать ребёнка: Колосова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно