Колосов Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Колосов Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Колосов Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Колосов Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Колосов Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Колосов Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колосов Евдокия
Смерть
Неизвестно