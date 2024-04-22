Колосов Василий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Василий Владимирович

Колосов Василий Владимирович

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Колосов Владимир Кирьякович

Мать: Колосова Анна Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Колосов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Колосов Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Колосов Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Колосов Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Колосов Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Колосов Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосов Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close