Колосов Семён Владимирович
Место рождения
Дата рождения28.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1885
Симеон, Запись в МК 1885 г. Воспреемник 0 д. Княжой крестьянин Василий Андреев Голыгин
Рождение ребёнка
1913
Сын: Колосов (kolosov) Владимир Семенович (Vladimir Semenovich)
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Александр Семёнович
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колосова Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно