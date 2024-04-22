Колосов Семён Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Семён Владимирович

Колосов Семён Владимирович

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1885

Отец: Колосов Владимир Кирьякович

Мать: Колосова Анна Ивановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Симеон, Запись в МК 1885 г. Воспреемник 0 д. Княжой крестьянин Василий Андреев Голыгин
Рождение ребёнка
1913

Сын: Колосов (kolosov) Владимир Семенович (Vladimir Semenovich)

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Степановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Александр Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Егений Семёнович

Мать ребёнка: Колосова Евдокия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Евдокия Степановна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close