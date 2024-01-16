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Маремьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Параскева Кирьяковна

Отец ребёнка: Колосов Кирьяк Степанович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1857

Сын: Колосов Дорофей Кирьякович

Отец ребёнка: Колосов Кирьяк Степанович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Колосов Владимир Кирьякович

Отец ребёнка: Колосов Кирьяк Степанович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Колосов Иван Кирьякович

Отец ребёнка: Колосов Кирьяк Степанович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Кирьяк Степанович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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