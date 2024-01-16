Маремьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Параскева Кирьяковна
Отец ребёнка: Колосов Кирьяк Степанович
Рождение ребёнка
02.06.1857
Сын: Колосов Дорофей Кирьякович
Отец ребёнка: Колосов Кирьяк Степанович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Колосов Владимир Кирьякович
Отец ребёнка: Колосов Кирьяк Степанович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Колосов Кирьяк Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно