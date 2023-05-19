Гафиуллина Хадича Замалетдиновна
Место рождениядеревня Вершина речки Татарская Богана Чистопольского уезда Казанской губернии
Дата рождения05.07.1896
Дата смерти11.07.1979
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1896
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
деревня Вершина речки Татарская Богана Чистопольского уезда Казанской губернии
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Рождение ребёнка
1920
Сын: Gafiullin Salich
Отец ребёнка: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович
Рождение ребёнка
13.09.1924
Сын: Гафиуллин Мансур Галеевич
Отец ребёнка: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович
Рождение ребёнка
18.10.1926
Сын: Гафиуллин Максут Галеевич
Отец ребёнка: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович
деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
Рождение ребёнка
22.12.1928
Сын: Гафиуллин Асхат
Отец ребёнка: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович
деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
Рождение ребёнка
02.07.1931
Сын: Гафиуллин Рафик
Отец ребёнка: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович
деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1979
село Липино Дмитровский район Московская область
Причина смерти: аневризма сосуда головного мозга
Похороны
Неизвестно
поселок Текстильщик город Калининград Московской области