Гафиуллина Хадича Замалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафиуллина Хадича Замалетдиновна

Место рождения

деревня Вершина речки Татарская Богана Чистопольского уезда Казанской губернии

Дата рождения

05.07.1896

Дата смерти

11.07.1979

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1896

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

деревня Вершина речки Татарская Богана Чистопольского уезда Казанской губернии
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Рождение ребёнка
1920

Сын: Gafiullin Salich

Отец ребёнка: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович

Рождение ребёнка
13.09.1924

Сын: Гафиуллин Мансур Галеевич

Отец ребёнка: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович

Рождение ребёнка
18.10.1926

Сын: Гафиуллин Максут Галеевич

Отец ребёнка: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович

деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
Рождение ребёнка
22.12.1928

Сын: Гафиуллин Асхат

Отец ребёнка: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович

деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
Рождение ребёнка
02.07.1931

Сын: Гафиуллин Рафик

Отец ребёнка: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович

деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович

Смерть
11.07.1979
село Липино Дмитровский район Московская область
Причина смерти: аневризма сосуда головного мозга
Похороны
Неизвестно
поселок Текстильщик город Калининград Московской области