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Гафиуллин Максут Галеевич

Место рождения

деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР

Дата рождения

18.10.1926

Дата смерти

14.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1926

Отец: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович

Мать: Гафиуллина Хадича Замалетдиновна

деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
Бракосочетание
Около 26.01.1961

Жена: Гафиуллина Суфья Хабировна

Зеленодольск, Татарстан
Рождение ребёнка
26.01.1962

Сын: Гафиуллин Дамир Максутович

Мать ребёнка: Гафиуллина Суфья Хабировна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1964

Сын: Гафиуллин Азат Максутович

Мать ребёнка: Гафиуллина Суфья Хабировна

Зеленодольск, Татарстан
Смерть
14.08.2012
Зеленодольск, Татарстан
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Зеленодольск
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