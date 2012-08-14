Гафиуллин Максут Галеевич
Место рождениядеревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
Дата рождения18.10.1926
Дата смерти14.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1926
деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
Бракосочетание
Около 26.01.1961
Зеленодольск, Татарстан
Рождение ребёнка
26.01.1962
Сын: Гафиуллин Дамир Максутович
Мать ребёнка: Гафиуллина Суфья Хабировна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1964
Сын: Гафиуллин Азат Максутович
Мать ребёнка: Гафиуллина Суфья Хабировна
Зеленодольск, Татарстан
Смерть
14.08.2012
Зеленодольск, Татарстан
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Зеленодольск