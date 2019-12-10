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Гафиуллин Асхат

Место рождения

деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР

Дата рождения

22.12.1928

Дата смерти

10.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1928

Отец: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович

Мать: Гафиуллина Хадича Замалетдиновна

деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Gafiulin Irina (Gerda -Era)

Место жительства
Неизвестно
hauptstrasse
Крещение
Неизвестно
Смерть
10.12.2019
земля Баден-Вюртембер ФРГ
Причина смерти: Сосудистая недостаточность
Похороны
Неизвестно
земля Баден-Вюртембер ФРГ
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