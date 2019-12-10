Гафиуллин Асхат
Место рождениядеревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
Дата рождения22.12.1928
Дата смерти10.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1928
деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
hauptstrasse
Крещение
Неизвестно
Смерть
10.12.2019
земля Баден-Вюртембер ФРГ
Причина смерти: Сосудистая недостаточность
Похороны
Неизвестно
земля Баден-Вюртембер ФРГ