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Гафиуллин Мансур Галеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1924

Дата смерти

28.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1924

Отец: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович

Мать: Гафиуллина Хадича Замалетдиновна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Заира (Зоя)

Мать ребёнка: Гафиуллина Насима

Рождение ребёнка
1954

Сын: Гафиуллин Мансур Мансурович

Мать ребёнка: Гафиуллина Насима

Рождение ребёнка
1957

Сын: Гафиуллин Тагир

Мать ребёнка: Гафиуллина Насима

Бракосочетание
2011

Жена: Нуранья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафиуллина Насима

Смерть
28.04.2019
поселок Текстильщик город Калининград Московской области
Похороны
Неизвестно
поселок Текстильщик город Калининград Московской области