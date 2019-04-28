Гафиуллин Мансур Галеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1924
Дата смерти28.04.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1924
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Заира (Зоя)
Мать ребёнка: Гафиуллина Насима
Рождение ребёнка
1954
Сын: Гафиуллин Мансур Мансурович
Мать ребёнка: Гафиуллина Насима
Рождение ребёнка
1957
Сын: Гафиуллин Тагир
Мать ребёнка: Гафиуллина Насима
Бракосочетание
2011
Жена: Нуранья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гафиуллина Насима
Смерть
28.04.2019
поселок Текстильщик город Калининград Московской области
Похороны
Неизвестно
поселок Текстильщик город Калининград Московской области