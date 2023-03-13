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Новиковъ Михаилъ

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Новиковъ Петръ

Мать: Новикова Марфа Егорова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Новикова Анна Федорова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Новикова Анна Федорова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Новикова Анна Федорова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Анна Федорова

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