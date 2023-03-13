Новиковъ Михаилъ
Место рожденияРамодановка
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Новиковъ Петръ
Мать: Новикова Марфа Егорова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Новикова Анна Федорова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Новикова Анна Федорова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Новикова Анна Федорова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Анна Федорова