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Новиковъ Петръ

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Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Новиковъ Осипъ

Мать: Новикова Дарья Степанова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1766

Сын: Новиковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Новикова Марфа Егорова

Рамодановка
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Новикова Марфа Егорова

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Марфа Егорова

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