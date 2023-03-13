Новиковъ Петръ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Новиковъ Осипъ
Мать: Новикова Дарья Степанова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1766
Сын: Новиковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Новикова Марфа Егорова
Рамодановка
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Новикова Марфа Егорова
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Марфа Егорова