Новикова Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Новиковъ Алексей
Отец ребёнка: Новиковъ Осипъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1742
Сын: Новиковъ Петръ
Отец ребёнка: Новиковъ Осипъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Новиковъ Осипъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Новиковъ Осипъ
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Осипъ