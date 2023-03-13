Новикова Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Дарья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Новиковъ Алексей

Отец ребёнка: Новиковъ Осипъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1742

Сын: Новиковъ Петръ

Отец ребёнка: Новиковъ Осипъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Новиковъ Осипъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Новиковъ Осипъ

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Осипъ

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