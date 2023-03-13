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Новиковъ Осипъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Новиковъ Степанъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Новиковъ Алексей

Мать ребёнка: Новикова Дарья Степанова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1742

Сын: Новиковъ Петръ

Мать ребёнка: Новикова Дарья Степанова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Новикова Дарья Степанова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Новикова Дарья Степанова

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Дарья Степанова

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