Новиковъ Осипъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Новиковъ Степанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Новиковъ Алексей
Мать ребёнка: Новикова Дарья Степанова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1742
Сын: Новиковъ Петръ
Мать ребёнка: Новикова Дарья Степанова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Новикова Дарья Степанова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Новикова Дарья Степанова
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Дарья Степанова