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(Новикова) Марья
(Новикова) Марья
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Место рождения
Рамодановка
Дата рождения
1794
Пол
Женский
Отец
Новиковъ Михаилъ
1766 г.р.
Мать
Новикова Анна Федорова
1766 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Новиковъ Михаилъ
Мать:
Новикова Анна Федорова
Рамодановка
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