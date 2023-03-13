Новикова Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Новиковъ Михаилъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Новиковъ Михаилъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Новиковъ Михаилъ
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Михаилъ