Новикова Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Анна Федорова

Новикова Анна Федорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Новиковъ Михаилъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Новиковъ Михаилъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Новиковъ Михаилъ

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Михаилъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close